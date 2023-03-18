السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس حزب صوت الشعب: مبادرة كتف في كتف رسالة دعم  وتقدير للمواطن

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

قال الدكتور محمد بدران  رئيس حزب صوت الشعب، إن مبادرة " كتف في كتف" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هي بمثابة رسالة طمأنة قوية للمواطن بأن الدولة وقياداتها السياسية تضع الاهتمام بالفئات  الأولى بالرعاية علي رأس أولياتها وتحسين جودة حياتهم نصب أعينها رغم حساسية وصعوبة الوضع الاقتصادي عالمياً.

كما أشار "بدران" إلى أهمية المبادرة كونها المبادرة الأضحم التي استطاعت تحقيق المعادلة الأصعب في دمج كافة القطاعات من حكومية وخاصة ومجتمع مدني في تحالف واحد يعمل من أجل مصلحة المواطن ودعم ملفات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطن.

وأشاد "بدران" بقدرة المبادرة علي دعم وتوظيف الطاقات الشبابية، إضافة لثناءه علي اختيار توقيت إطلاق المبادرة وأهميته في دعم وطمأنة المواطن من جوانب مختلفة اقتصادية واجتماعية وهو أيضا بمثابة رسالة ترحيب ومباركه بمناسبه قرب حلول شهر رمضان الكريم.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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