السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من مدرب شباب بلوزداد بعد إقصاء الزمالك من دورى الأبطال

نبيل الكوكي مدرب
نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد

أثنى نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على الأداء الذي قدمه فريقه أمام الزمالك وقدرته على الانتصار وحسم التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وفاز شباب بلوزداد الجزائري على الزمالك بهدفين نظيفين في ملعب 5 يوليو ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال مدرب شباب بلوزداد في تصريحات عقب المباراة " كنا نعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة أمام ثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بعد الأهلي".

 

وأضاف " الضغط علينا كان كبيرا للغاية خاصةً بعد فوز الزمالك على الترجي، أهنىء نبيل معلول مدرب الترجي على التأهل".

 

وتابع " قدمنا كل ما لدينا وعرفنا كيف نلعب بدون مجازفة وقدمنا مباراة كبيرة في المجمل".

 

وتأهل شباب بلوزداد بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر برصيد 10 نقاط قبل الجولة الأخيرة. 

نبيل الكوكي شباب بلوزداد الجزائري الزمالك دورى ابطال افريقيا

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وائل لطفي

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