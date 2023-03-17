السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف تمثل «كتف في كتف» نقلة نوعية لاستراتيجية العمل الأهلي التنموي والخيري؟

مبادرة «كتف في كتف»
مبادرة «كتف في كتف»

أوضح كمال حسانين رئيس حزب الريادة، كيف تمثل مبادرة “كتف في كتف” نقلة نوعية لاستراتيجية العمل الأهلي التنموي والخيري، قائلاً: "إن توحيد مؤسسات المجتمع فى تحالف وطنى عمل على زيادة عدد المستفيدين من وراء التحالف، وهو ما يعتبر نقلة نوعية لاستراتيجية العمل الأهلي التنموي والخيري لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدم الشكر لكل من يساعد المواطن المصري".

وأضاف كمال حسانين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرئيس السيسي أعلن منذ عدة شهور تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بهدف تجميع جهود الجمعيات في تحالف واحد، وتوحيد جهود هذا التحالف للوصول لعدد أكبر من الفئة التي يشملها هذا الدعم.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سباقًا عندما طالب بتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى  أعلن قبل ذلك، بأن 2020 هو عام المجتمع المدنى، معقبًا: "المجتمع المدني له دور كبير اجتماعي وصحي وتعليمي".

وأوضح كمال حسانين، أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي ناشد المجتمع المدني بعمل تحالف معًا والذي ظهرت آثاره اليوم في المبادرة الجديدة "كتف في كتف، لافتاً إلى أن ما تم في استاد القاهرة "ملحمة" حب بين أصحاب العطاء ورجل العطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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