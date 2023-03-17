أهلاً رمضان.. فقرة غنائية ومسرحية من نجوم «الدوم» احتفالاً بالشهر الكريم

قدم برنامج "الدوم" فقرة مسرحية احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، وقدم الفقرة عدد من نجوم "الدوم" عن فئة التمثيل.

وجاءت الفقرات المسرحية باستعراض برنامج "فطوطة " للراحل سمير غانم، وفقرة "شريهان".

كما قدم عدد من متسابقي "الدوم" عن فئة الغناء، فقرة غنائية بباقة من الأغاني الرمضانية، منها أهلًا رمضان، ورمضان جانا.

وبدأت مساء الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة التقديم التلفزيوني والفن التشكيلي، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين.

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