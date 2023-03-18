قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 18 مارس 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً يسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً.

عاطفياً: إنه يوم الشغف والحب فقد تنشأ بينك وبين أحد مواليد العذراء قصة حب، بعدما يكون هذا الأخير قد خرج من علاقة حب .

صحياً: اعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك.

عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد الدلو يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره.

صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء.

عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك.

صحياً: وضعك الصحي إجمالاً جيد ولن تشكو أي عارض صحي.

صفات الأبراج الترابية:

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.