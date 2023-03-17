7 أرقام قياسية سجلها كهربا بعد «هاتريك» القطن الكاميرونى

تمكن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في انتصار الأهلي على القطن الكاميروني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامس من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت ثلاثية محمود كهربا ضد القطن في الدقيقة 23 بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة، ثم في الدقيقة 29 بعد تمريرة من بيرسي تاو، وأتبعها بالثالث في الدقيقة 51 بعد تمريرة أخرى من تاو.

وسجل نجم الأهلي 7 أرقام قياسية بعد الهاتريك الذي سجله في شباك الفريق الكاميروني.



1- سجل محمود كهربا "هاتريك" لأول مرة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- هذا الهاتريك الأول له مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق.

3- الأهداف الثلاثة التي سجلها كهربا رفعت رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في البطولة الأفريقية رفقة المارد الأحمر.

4- كهربا تجاوز الثلاثي أحمد فتحي وحمدي فتحي وعمرو الثلاثية الذين سجل كل منهم 5 أهداف مع الأهلي في البطولة الإفريقية.

5- كهربا عادل رقم كل من إبراهيم سعيد وجونيور أجايي ومروان محسن برصيد 6 أهداف مع الأهلي، وهو الهدف الثامن لـ كهربا إجمالا في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين مع الزمالك.

6- بات كهربا أيضا هداف الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية بهذه الأهداف الثلاثة، وهو أول هاتريك للأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأدوار الرئيسية منذ المغربي وليد أزارو في 22 أكتوبر 2017، في فوز الأحمر على النجم الساحلي 6-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

7- نجح كهربا في مُعادلة إنجاز حسام حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وبات ثاني لاعب في تاريخ المارد الأحمر يسجل هاتريك خارج حدود مصر على مستوى بطولات الأندية الإفريقية.

وكان أول هاتريك أحمر خارج مصر قد دونه حسام حسن في لقاء ماجي ماجي التنزاني بدوري أبطال إفريقيا نسخة 1999، قبل أن يكرر كهربا الأمر في جاروا خلال مواجهة القطن الكاميروني.