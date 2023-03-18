قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 18 مارس 2023، لمواليد الأبراج النارية.

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حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود.

عاطفياً: تستجيب لرغبات من تحب محاولاً تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي .

صحياً: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة .

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة .

عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرّب التواصل بينكما .

صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد إيجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني .

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: ينتقل القمر الى برج الدلو الهوائي الصديق ليعلن عن بعض التحسن في حياتك المهنية، وتفيض حيوية ونشاطاً.

عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية .

صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار.

حظك اليوم.. صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.