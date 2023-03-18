حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 18 مارس 2023، على النحو التالي:

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حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: ينتقل القمر إلى برج الدلو الهوائي الصديق ليعلن عن بعض التحسن في حياتك المهنية، وتفيض حيوية ونشاطاً.

عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية .

صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار .

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء.

عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك .

صحياً: وضعك الصحي إجمالاً جيد ولن تشكو أي عارض صحي .

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: يطرأ جديد قد يسهل عملك اليوم ويساعدك على إجراء التعديلات في برامجك.

عاطفياً: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة .

صحياً: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشكلات الصحية على المدى المنظور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد إيجاباً على وضعك المادي والمهني.

عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح.

صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة.

عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرّب التواصل بينكما.

صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد إيجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً يسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً.

عاطفياً: إنه يوم الشغف والحب فقد تنشأ بينك وبين أحد مواليد العذراء قصة حب، بعدما يكون هذا الأخير قد خرج من علاقة حب.

صحياً: إعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان .

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: ينتقل القمر إلى برج الدلو الهوائي الصديق فتتسوى علاقات ويصبح الحوار مع الأطراف الأخرى أكثر إيجابية.

عاطفياً: أحد المقرّبين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له .

صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلباً في المزاج أيضاً.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، ويشير هذا اليوم إلى بداية جيدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور.

عاطفياً: أحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور.

صحياً: عليك عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود.

عاطفياً: تستيجب لرغبات من تحب محاولاً تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي.

صحياً: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك.

عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد الدلو يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره.

صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يضعك أحد الزملاء في موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل في بعض المؤسسات.

عاطفياً: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.

صحياً: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة .

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: خفّف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم.

عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت.

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة أفضل.