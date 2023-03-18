السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 18 مارس 2023، على النحو التالي:

 

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حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: ينتقل القمر إلى برج الدلو الهوائي الصديق ليعلن عن بعض التحسن في حياتك المهنية، وتفيض حيوية ونشاطاً.

عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية .

صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار .

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء.

عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك .

صحياً: وضعك الصحي إجمالاً جيد ولن تشكو أي عارض صحي .

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: يطرأ جديد قد يسهل عملك اليوم ويساعدك على إجراء التعديلات في برامجك.

عاطفياً: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة .

صحياً: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشكلات الصحية على المدى المنظور.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد إيجاباً على وضعك المادي والمهني.

عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح.

صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم.

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حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة. 

عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرّب التواصل بينكما.

صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد إيجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً يسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً.

عاطفياً: إنه يوم الشغف والحب فقد تنشأ بينك وبين أحد مواليد العذراء قصة حب، بعدما يكون هذا الأخير قد خرج من علاقة حب.

صحياً: إعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان .

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: ينتقل القمر إلى برج الدلو الهوائي الصديق فتتسوى علاقات ويصبح الحوار مع الأطراف الأخرى أكثر إيجابية.

عاطفياً: أحد المقرّبين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له .

صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلباً في المزاج أيضاً.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، ويشير هذا اليوم إلى بداية جيدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور.

عاطفياً: أحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور.

صحياً: عليك عدم الإفراط  في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود.

عاطفياً: تستيجب لرغبات من تحب محاولاً تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي.

صحياً: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة.

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حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك.

عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد الدلو يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره.

صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يضعك أحد الزملاء في موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل في بعض المؤسسات. 

عاطفياً: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.

صحياً: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة .

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: خفّف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم.

عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت.

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة أفضل.

الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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