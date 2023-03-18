حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 مارس 2023
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 18 مارس 2023، على النحو التالي:
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حظك اليوم لمواليد برج الحمل
مهنياً: ينتقل القمر إلى برج الدلو الهوائي الصديق ليعلن عن بعض التحسن في حياتك المهنية، وتفيض حيوية ونشاطاً.
عاطفياً: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّباً منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية .
صحياً: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار .
حظك اليوم لمواليد برج الثور
مهنياً: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء.
عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك .
صحياً: وضعك الصحي إجمالاً جيد ولن تشكو أي عارض صحي .
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء
مهنياً: يطرأ جديد قد يسهل عملك اليوم ويساعدك على إجراء التعديلات في برامجك.
عاطفياً: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة .
صحياً: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشكلات الصحية على المدى المنظور.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان
مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد إيجاباً على وضعك المادي والمهني.
عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح.
صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد
مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة.
عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرّب التواصل بينكما.
صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد إيجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء
مهنياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً يسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً.
عاطفياً: إنه يوم الشغف والحب فقد تنشأ بينك وبين أحد مواليد العذراء قصة حب، بعدما يكون هذا الأخير قد خرج من علاقة حب.
صحياً: إعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان .
حظك اليوم لمواليد برج الميزان
مهنياً: ينتقل القمر إلى برج الدلو الهوائي الصديق فتتسوى علاقات ويصبح الحوار مع الأطراف الأخرى أكثر إيجابية.
عاطفياً: أحد المقرّبين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له .
صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلباً في المزاج أيضاً.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب
مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، ويشير هذا اليوم إلى بداية جيدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور.
عاطفياً: أحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور.
صحياً: عليك عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر.
حظك اليوم لمواليد برج القوس
مهنياً: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود.
عاطفياً: تستيجب لرغبات من تحب محاولاً تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي.
صحياً: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي
مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك.
عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد الدلو يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره.
صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو
مهنياً: يضعك أحد الزملاء في موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل في بعض المؤسسات.
عاطفياً: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.
صحياً: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة .
حظك اليوم لمواليد برج الحوت
مهنياً: خفّف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم.
عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت.
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة أفضل.