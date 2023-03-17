السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بث مباشر.. انطلاق الحلقة النهائية من الموسم الثانى لبرنامج «الدوم»

برنامج «الدوم»
برنامج «الدوم»

يقدم "الدستور" لمتابعيه بثًا مباشرًا عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، للحلقة النهائية لبرنامج "الدوم" بوابة النجوم في موسمه الثاني.

أعلنت قناة "dmc" عن عودة برنامج "الدوم" بوابة النجوم، فى موسمه الجديد كأقوى وأكبر برنامج لاكتشاف المواهب، وذلك بداية من أمس الخميس واليوم الجمعة 12 و13 يناير، حيث أشار التقرير إلى أن البرنامج لف مصر ووقف بـ6 محطات حتى يكون قريبًا من المواهب المصرية، وكانت البداية بمدن القناة.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية هدير أبوزيد، مقدمة برنامج التاسعة، إن الشركة المتحدة أعلنت قرب انطلاق الموسم الثاني من برنامج “الدوم”.

وأضافت: "عودة برنامج الدوم عودة لاكتشاف مواهب جديدة وهو شيء مهم جدًا جدًا، وكما تعرفون أن عدد كبير من نجوم الدوم حصلوا على فرص في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني منهم يارا مجدي، وهو ما يسعدنا لأن بلدنا مليانة مواهب وده شىء يسعدنا جدًا".

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