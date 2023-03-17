«تم إيقاف حسابك».. الباز يحذر من عصابات النصب الإلكترونى بالفيزا

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، من عصابات النصب الإلكترونية بعد الاستيلاء علي أموال أصحاب المعاشات بالفيزا.

وقال خلال تقديم برنامجه " آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة،: "الناس بيجيلها رسالة علي التليفون والواتس بتاعها، بيقولك، تم إيقاف حسابك بالبريد المصري، لعدم التحديث لفترة برجاء الاتصال بنا، وده الحقيقة اتكرر مع ناس كتير جداً، وأغلب الظن إننا أمام مجموعة من النصابين".

وأضاف: "خصوصاً هذه الرسائل تذهب لأصحاب المعاشات والسيدات الكبيرة في السن، وفي صحفية بجريدة البوابة، عملت تجربة لما جت لها الرسالة وتقمست شخصية ست عجوزة".

وتابع: "المشكلة هي رأس جبل الجليد، وفي ناس تم النصب عليها بالفعل، وقدمت بلاغات، ومش عارف ما التصرف، ولماذا لا يقوم البريد المصري بعدم التحري وتوجيه نصائح للعملاء، احذروا الناس دي بتنصب عليكوا".

وأكمل: "الناس تاخد بالها أولاً، لأنه في الغالب نصاب عايز ينصب عليك، وبعدين فين دور البريد، في هذا الموضوع، وياريت يكون في إجابة".

وعرض البرنامج نص المكالمة بالصوت، والذي تناول شرح للقصة بالفعل علي المعاش، والذي يريد أن يحصل على رقم الفيزا بأي حيلة، وفي نهاية المكالة تكشف عن شخصيتها الصحفية، وأن المكالمة مسجلة انه تم تحديد موقع النصاب.