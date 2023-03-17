رئيس حزب الشعب الديمقراطي يوضح رسائل الرئيس السيسي باحتفالية «كتف في كتف»

أوضح خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، رسائل الرئيس السيسي اليوم من احتفالية انطلاق مبادرة كتف في كتف، قائلاً: "إن افتتاح مبادرة "كتف فى كتف" التى حضرها الرئيس السيسى اليوم باستاد القاهرة، يعتبر يومًا فارقًا وضع لبنة للاستفادة من المجتمع المدني".

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن الرئيس السيسي ضرب المثل بأنه يوجد طريق لحل مشاكل المجتمع المصري، من خلال استعمال قوة كانت غائبة عن الفعل، وكان يعمل كل طرف فى طريق بدون تنسيق"..

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه عندما قرر الرئيس السيسى إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضع لبنة لتفعيل جهود تلك الجمعيات، ودعوة لتكاتف وتفعيل منظمات المجتمع المدني بالإضافة للنقابات.

وأكد خالد فؤاد أن الرئيس السيسي وضع خطة مهمة، من نتائجها امتلاكنا قاعدة معلومات نحدد من خلالها المجال الذي نعمل فيه وخطة الجمعيات، لافتاً إلى أن هذه النقطة فارقة لأنها جعلت قوى معطلة تنطلق بقوى فاعلة، معقباً: “من خلالها نعرف الأسر الأولى بالرعاية، كما نستطيع من خلال قاعدة المعلومات توجيه الجهود لحل مشاكلهم بخطى بديلة".