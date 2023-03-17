الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد آدم يسخر من حل اليابانيين للنكد بين الأزواج بطريقة فكاهية

الفنان أحمد آدم
الفنان أحمد آدم

سخر الفنان أحمد آدم، من خبر ياباني يؤكد تنامي ظاهرة الزواج المنفصل بين الشباب اليابانيين لحل مشكلة النكد، قائلاً: "زواج منفصل؟َ! يعني إيه؟! يعني أكابورا يتجوز أوشين، وهو يروح يعيش في بيت أهله، وهي تعيش في هيروشيما البلد عند أمها، أو هو يقعد في حدايق طوكيو، وهي تقابله في الويك إند مثلًا؟!".

وأضاف الفنان أحمد آدم خلال تقديمه برنامج دم شو، المذاع عبر فضائية الحياة:"هوده يبقى جواز يا جماعة؟! ربنا يسترها علينا في الأيام الجاية".

وتابع: "إزاي ترجع البيت متلاقيش مراتك حبيبتك قاعدة مستنياك، تفتح الباب تلاقيها قاعدة في وشك، وتقول لك: "إنت جيت يا منيل؟"، إزاي الأزواج يعيشوا من غير الحجات دي وخناقة الصبح لما الزوج يسأل: "فين النسكافيه؟"، فترد الزوجة: "نسكافيه إيه؟ سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب".

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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