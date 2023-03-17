الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف تعزز مبادرة «كتف في كتف» مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة؟.. «التهامي» يوضح

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

أوضح المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، مدى قدرة مبادرة "كتف في كتف" على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة، قائلًا: "إن مبادرة "كتف في كتف"  تعتبر من معايير حقوق الإنسان، لأن العمل الجماعي والتعاوني من معايير حقوق الإنسان".

وأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية extra news، أن المبادرة تعتبر تحقيقًا لمبادئ واستراتيجية حقوق الإنسان التى أرساها الرئيس عبدالفتاح  السيسي من قبل، لافتاً إلى أنها لم تنحصر في حرية الرأي كما ينادى بها الغرب، لكنها حرية الإنسان في كل شئ حتى فى العمل الجماعي الذى ظهر اليوم وأبهر العالم.

وأوضح جمال التهامى، أن 60 ألف متطوع يعملون كتف في كتف من أجل إسعاد الأسرة المصرية، وتحقيق العدالة والرعاية الاجتماعية بالمساهمة فى تعبئة وتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجان كما من المستهدف أن تصل لـ 6 ملايين كرتونة.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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رسائل العين السخنة

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