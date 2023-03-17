الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منسق «كتف في كتف» بالفيوم: نسعى لتوزيع 20 ألف كرتونة على الأكثر احتياجًا

منسق كتف فى كتف بالفيوم
منسق "كتف فى كتف" بالفيوم

أكد الدكتور أحمد الخطيب، منسق مبادرة "كتف في كتف" في الفيوم، أن المبادرة تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيرًا إلى أن مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ستقدم 20 ألف كرتونة مكوناتها أرز وسكر ومكرونة ولوبيا وعدس وفول وسمنة وزيت وفيها كيلو لحمة لكل مواطن في الفيوم، كما سيتم التجهيز لفعاليات بمحافظات أخرى.

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وأشار الخطيب، خلال لقاءه بالرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس في فعالية اليوم الجمعه، إلى أنهم يجهزون أيضا اليوم، تعبئة وتوزيع 5000كرتونه، وبطاطين، حيث أن هدفهم تقديم خدمة تليق بالأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن فعالية كتف بكتف من أهم الحاجات اللي بيشتغل فيها أكثر من متطوع من شباب المؤسسة.

وأشار إلى أن جميع فعاليات اليوم يشارك فيها أكثر من 300 متطوع، وهم شباب من طلبة الجامعات هدفهم خدمة أهاليهم من الأسر الأكثر احتياجًا.

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منسق كتف فى كتف الفيوم توزيع 20000ألف كرتونة الأسر الأكثر احتياجا

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وائل لطفي

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