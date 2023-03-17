الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال «1000 حمد الله ع السلامة» في ضيافة It’s Showtime على cbc

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

يعرض برنامج It's Showtime المذاع على قناة CBC، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، تغطية فنية خاصة من داخل كواليس مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

تدخل كاميرا البرنامج لكواليس المسلسل الذي سيُعرض في موسم رمضان على نفس القناة، وتقوم المذيعة دينا حويدق بإجراء حوارات خاصة وحصرية مع نجوم العمل، في مقدمتهم يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم شرقاوي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل.

يذكر أن It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي. 

1000 حمد الله ع السلامة التواصل الاجتماع الثلا كـل قدمت فني عالم الموضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

لميس جابر تستعرض أصل الحكايات يوميًا في رمضان على «الراديو 9090»

شباب بلوزداد يباغت الزمالك بهدفين.. والفارس الأبيض يقترب من وداع الأبطال

منسق «كتف في كتف» بالفيوم: نسعى لتوزيع 20 ألف كرتونة على الأكثر احتياجًا

كيف تعزز مبادرة «كتف في كتف» مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة؟.. «التهامي» يوضح

جولة لأطفال المحافظات الحدودية بأهرامات الجيزة في رابع أيام «أهل مصر»

تبكيرها بسبب العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى