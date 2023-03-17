أبطال «1000 حمد الله ع السلامة» في ضيافة It’s Showtime على cbc

يعرض برنامج It's Showtime المذاع على قناة CBC، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، تغطية فنية خاصة من داخل كواليس مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

تدخل كاميرا البرنامج لكواليس المسلسل الذي سيُعرض في موسم رمضان على نفس القناة، وتقوم المذيعة دينا حويدق بإجراء حوارات خاصة وحصرية مع نجوم العمل، في مقدمتهم يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم شرقاوي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل.

يذكر أن It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.