رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مبادرة «كتف في كتف» علمت شبابنا قيمة التعاطف والتكاتف

أوضح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية انطلاق مبادرة "كتف في كتف" في هذا التوقيت، قائلاً: "إن افتتاح مبادرة "كتف فى كتف" التى حضرها الرئيس السيسى اليوم باستاد القاهرة، شهدت يوم من السعادة وبهجة".

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news"، أن كل يوم يؤكد معدن المصريين، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى جمع حوله الأسرة المصرية، معقباً: "الرئيس علمنا أننا يد واحدة مهما كانت الأزمات".

وتابع: "شهدنا حماس وفرحة بالاستاد، وكانت المبادرة شديدة الروعة والجمال، مما يشجع على التطوع، كما تعد نقلة في المجتمع المصري، وتعبر عن التطور الاجتماعي بشكل معين".

وأكد هشام عبد العزيز، أن مصر دولة عفية وبها خير فى أهلها ومتجمعة في أي وقت، وأن الرئيس السيسى دائمًا ما يؤكد لنا أنه يشعر بالمصريين ومتواجد معهم وسط ابناءه، معقباً: "المبادرة علمت الشباب قيمة مهمة وهي التعاطف والتكاتف معًا".

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.