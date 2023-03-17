الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يوضح أهم الرسائل من انطلاق مبادرة «كتف فى كتف»

طارق درويش
طارق درويش

أوضح طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أهم الرسائل من انطلاق مبادرة كتف في كتف اليوم باستاد القاهرة، قائلاً: "إن مصر تبعث رسالة طمأنينة تؤكد تضافر الجهود وأن قوى الشعب المصري التنموي، والتحالف المصري التنموي هي قوة اقتصادية ناعمة تستهدف القضاء على أي صور العوز".

وأضاف طارق درويش خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "extra news"، أن الشعب المصرى بكافة طوائفه قادر على أن يتخطى الأزمات بوحدة الصف وتضافر الجهود، لافتاً إلى أن الرؤى والالتحام مع قضايا المجتمع فى كل المجالات واستهداف طبقة المحتاجين والبسطاء.

وأكد أن الدولة المصرية ترى الصورة بشكل كبير، وأن العمل الأهلى التنموي يستهدف شرائح فى المجتمع تصل إليها كل الاحتياجات، معقبًا: الحضور اليوم كان من جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هناك عمل مستمر بالمحافظات لتوفير المساعدات.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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رسائل العين السخنة

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