مع قرب حلول شهر رمضان سعى المسلمون على المداومة والإكثار من قراءة الدعاء، وأذكار الصباح والمساء بشكل مستمر، لذا يكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023 عبر جوجل.

دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023

دعاء الصباح اليوم

"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".

"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".

"اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".

"ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".

"اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".

"أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".

دعاء الفجر اليوم