دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023
مع قرب حلول شهر رمضان سعى المسلمون على المداومة والإكثار من قراءة الدعاء، وأذكار الصباح والمساء بشكل مستمر، لذا يكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023 عبر جوجل.
دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023
دعاء الصباح اليوم
- "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".
- "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".
- "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".
- "يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".
- "اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".
- "ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".
- "اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".
- "أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".
دعاء الفجر اليوم
- "اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت".
- "اللهم بارك لنا فيما أعطيت".
- "اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك".
- "اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود".
- "لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ".
- "اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين ” عند ذكر هذا الدعاء يوميًا بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش".