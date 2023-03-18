السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023

أذكار الصباح
أذكار الصباح

مع قرب حلول شهر رمضان سعى المسلمون على المداومة والإكثار من قراءة الدعاء، وأذكار الصباح والمساء بشكل مستمر، لذا يكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023 عبر جوجل.

دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023

دعاء الصباح اليوم

  • "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".
  • "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".
  • "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".
  • "يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".
  • "اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".
  • "ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".
  • "اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".
  • "أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".

كم يوم باقي على رمضان 2023؟ وأبرز الأدعية المستجابة

«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

دعاء الفجر اليوم

  • "اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت".
  • "اللهم بارك لنا فيما أعطيت".
  • "اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك".
  • "اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود".
  • "لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ".
  • "اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين ” عند ذكر هذا الدعاء يوميًا  بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش".
دعاء الفجر أدعية الصباح اليوم أدعية الصباح اليوم السبت الفجر الصباح الصباح اليوم السبت 18 مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

قبل رمضان 2023.. اسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم في بورصة الدواجن

الشئون الإسلامية بمكة تنهى جميع تجهيزات رمضان

سفير مصر فى فيينا: قدرات مصر السياحية واعدة

دعاء الفجر.. أبرز ادعية الصباح اليوم السبت 18 مارس 2023

بعد 26 عاما من طرحها.. هشام عباس وحميد الشاعرى يعيدان أغنية «عينى»

تبكيرها بسبب العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى