الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كهربا: توقعت تسجيل هاتريك فى شباك القطن.. وأردنا مصالحة الجماهير

محمود كهربا
محمود كهربا

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم برباعية نظيفة على حساب القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

ووجه كهربا التهنئة لزملائه اللاعبين وكذلك جماهير الأهلي الداعمة للفريق في كل وقت، مشددًا على أن الفوز على القطن الكاميروني مهم للغاية من أجل تعديل موقف الفريق في المجموعة، متمنيًا أن يتخطى الأهلي دور المجموعات.

وأكد كهربا أنه توقع قبل اللقاء مع زميله مصطفى شوبير إحراز أهداف في لقاء اليوم وهو ما حدث، مشددًا على شكره الكبير لجماهير الأهلي الداعمة له على المستوى الشخصي وكل زملائه.

وأتم لاعب الأهلي أنه وزملاءه في حالة تركيز لمواصلة العمل بنفس القوة وتقديم نتائج وأداء يرضيان جماهير الأهلي.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني في جاروا بنتيجة ٤-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

محمود كهربا القطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا الاهلى

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