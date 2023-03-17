زمزم: مبادرة «كتف فى كتف» وصلت لـ6 ملايين كرتونة غذاء

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي، كانت تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة غذاء، لكن حتى هذه اللحظة وقبل بدء تحرك الحافلات، وصل عدد الكراتين التي أعدها التحالف 6 ملايين كرتونة مساهمة غذائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن تعبئة الكراتين تمت بجهود 300 ألف من المتطوعين.

وثمّن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للمتطوعين وللتحالف، وكل المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهم، مردفًا: "لو مفيش ثقة من الدولة في المجتمع المدني لم يكن هذا الكم من المساعدات، كما أن الأحزاب لها دور مجتمعي مهم جدًا، الحزب له دور سياسي وشق مجتمعي لازم يقوم به، دور الأحزاب المجتمعي ليس قليلًا، وليس هدفه تحسين صورة الأحزاب".

وأردف: "عمل الحزب تطوعيًا بشكل إنساني، يكمل رسالة المجتمع المدني، هو جهد مشكور، ونثمن وجودهم جنبًا إلى جنب المجتمع المدني".

ولفت إلى أن عدد المتطوعين الذين حضروا احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف، في الاستاد أكثر من 50 ألف متطوع بخلاف 250 ألف متطوع منتشرين في المحافظات، وتحرك 70 تريللا داخل الاستاد بالإضافة لـ160 تريللا تتحرك من المخازن، مردفًا: "كل يوم أطنان من المواد الغذائية تتحرك للمحافظات، وهي رسالة كبيرة جدًا، في ظل الشكوى الغذائية في العالم المرعبة".