السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في «الجوكر»

هيئة محكمة جنايات
هيئة محكمة جنايات أمن الدولة العليا

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة إجراء محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع الـ"يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الـ"فيسبوك" وتطبيق الـ"واتس آب" بذات الشبكة. 

وتتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

محكمة جنايات أمن الدولة محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى متهم الجوكر جرائم إرهابية

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رسائل العين السخنة

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