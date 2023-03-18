اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهمًا في «حرس الثورة»

تواصل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسات استجواب المتهمين في محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ "حرس الثورة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ "حرس الثورة" إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية.

وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.