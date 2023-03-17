الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل تشكل الهجرة غير الشرعية أزمة لدى حكومة بريطانيا؟.. أكاديمى يُجيب

منع تدفق المهاجرين
منع تدفق المهاجرين

قال الدكتور عمار بشبوش، أستاذ زائر في جامعة لندن، إن حكومة المحافظين حتى قبل وصول رئيس الوزراء الجديد تسعى جاهدة لمنع تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة خلال العامين الأخيرين.

وأضاف عمار بشبوش، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأعداد كانت تتضاعف من خلال وصول المهاجرين عبر قوارب مطاطية، لافتاً إلى أن العدد وصل إلى حالة من الممكن للحكومة البريطانية لن تعد تستطع إلى حد ما التعامل معها.

وأوضح الهجرة غير الشرعية تعتبر أزمة لدى الحكومة البريطانية، لأنها لم تضع الحلول المناسبة في التعامل معها كما فعلت دول أخرى مثل ألمانيا وعلى غرار بعض الدول الأوروبية، لذلك وجدت نفسها في حالة غير صحية لمعالجة قضايا اللاجئين، حيث تمتلئ المقرات بطالبي اللجوء دون النظر إلى حالتهم حتى الآن، وقد تكون الأسباب اقتصادية، حيث إن الحكومة البريطانية دائمًا ما تشير إلى أنها تؤثر على دافعي الضرائب وبأنه غير عادل، وغيرها من الأسباب.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن بريطانيا تعاني من شح في العمالة.

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وائل لطفي

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