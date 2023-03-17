محافظ أسوان يهنئ الأم المثالية بعد رحلة عطاء وتضحية وتحديات

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رضا عبد الحميد إسماعيل والتى تقيم بقرية سلوا بمركز كوم أمبو، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وحصولها على المركز الأول.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يليق بالمرأة الأسوانية، موجها التهنئة لكل أم وامرأة بمناسبة يوم المرأة المصرية، وعيد الأم والتى أكدت تفوقها فى كافة ميادين العمل التنفيذى والعام المجتمعى.

ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان بأن فوز السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل ٦٨ عاما جاء بعد رحلة حافلة بالعطاء والتضحية والتحديات حيث أنجبت السيدة رضا ٤ أبناء، فى حين توفى الزوج فى مقتبل العمر منذ ٣٦ عاما.

ولفت إلى أن الحاجة رضا رفضت الزواج، وتفرغت لتربية ابنائها وتعليمهم على الرغم من أن مصدر الدخل الوحيد لها هو المعاش البسيط الذى كانت تحصل عليه بعد وفاة الزوج الذى كان يعمل بالهيئة العامة للسكك الحديد حيث اشترت ماكينة خياطة للمساعدة فى تلبية احتياجات الأبناء وأستطاعت تعليم الأربعة ابناء وحصولهم على مؤهلات عليا، كما أنها استطاعت تزويج جميع الأبناء.

ومن ناحيته قال أحمد كامل، نجل الأم المثالية، إنهم بالرغم من أنه حتى الآن لم يتم تبليغهم بشكل رسمي بفوز والدتهم بالأم المثالية على مستوى محافظة أسوان، ولكن عند علمهم بفوز والدتهم لديهم شعور بفرحة لا يوصف، حيث أنهم يريدوا يردوا لها جزء بسيط عن معاناتها معهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف لـ"الدستور" أن والدته لديها قصة كفاح منذ 36 عامًا بسببها حصلت على الأم المثالية، حيث أنه توفي والده منذ هذا الوقت وتركه طفل رضيع، و3 أشقاء بنات أيضًا، ووالدته تحملت المتاعب كثيرًا حتى تستطيع تربيتهم على أكمل وجه وجعلهم من أصحاب المؤهلات العليا، مشيرًا إلى ان والدته ربة منزل واعتمدت في تربيتهم على معاش والده الذى كان يعمل ملاحظ بلوك في هيئة السكة الحديد.

وأوضح أن والدته قصة كفاحها تستحق أن تفوز بـ"الام المثالية"، حيث أنها وقفت بجانبهم وربتهم على أكمل وجه حتى حصل هو على مؤهل عالي وهو ليسانس لغة عربية وشقيقاته الفتيات الـ3 أيضًا حصلوا على مؤهلات عليا لنفس الكلية وهي بكالوريوس كلية الدراسات الإسلامية.

وعبر لـ"الدستور" قائلاً: "كنا متوقعين انها تكسب لان قصة كفاحها تستاهل وهي تعبت معانا كتير، فرحنا لما عرفنا نفسنا تروح زيارة لبيت الله الحرام سواء رحلة حج أو عمرة، وده هيكون تعويض تعبها معانا السنين اللي فاتت".