حصاد «القوى العاملة» في أسبوع| مُلتقى توظيف وتعيينات لذوي الهمم.. وانتخابات تكميلية عمالية

رصد تقرير مصور، نشاط وزارة القوى العاملة، خلال الأسبوع الماضي، خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس الجاري2023، حيث اختتم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الأسبوع بجولة ميدانية في محافظة البحيرة، استقبلته خلالها نائب المحافظ الدكتورة نهال بلبع، وقيادات من المديرية وعدد من نواب البرلمان، وبرفقته وفد من الوزارة متخصص في الملفات التي جرى مناقشتها خلال الجولة.

وشملت لقاءات محافظة البحيرة، زيارة لمركز تدريب مهني بحوش عيسى، وتفقد وحدات تدريب متنقلة، تقوم بدورها داخل المحافظة في نطاق مبادرة “حياة كريمة”، وتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل.

كما افتتح الوزير مُلتقى توظيف يوفر الالاف من فرص العمل للشباب ومنهم "ذوى همم " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في "سوق العمل".

رسائل عديدة وجهها الوزير للشباب منها الإقبال على العمل الحر وفي القطاع الخاص، والاستفادة من مراكز التدريب المهني، كما أكد على متابعته المباشرة لفرص العمل التي يتم الإعلان عنها من حيث مصداقيتها ومدى التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبدأ هذا الأسبوع بجولات تفقدية في إطار متابعة وزير القوى العاملة، للجان إنتخابات تكميلية عمالية ستكتمل بها الدورة النقابية العمالية 2022-2026، وكان في استقباله لدى لجنتي الأوقاف والشهر العقاري، وزيري الأوقاف والعدل.

كما تفقد وزير القوى العاملة في وقت سابق، لجان انتخابية بشركتي الكراكات المصرية بالمهندسين، والنيل للمجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر.

لقاءات المديريات

ومن أبرز اللقاءات التي شهدتها "الوزارة" كان اللقاء الأسبوعي رقم 8 على التوالي ،والذي يتميز بالتواصل بين القيادة في الوزارة وأذرعها من قيادات المديريات، وأعلنت عن تعيين 5 ألاف و665 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الـ8 أسابيع الماضية.

كما قامت المديريات خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و 467 منشأة من المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدي إستيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يعمل فيها مليوناً و 899 ألفاً و 518 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و 660 منشأة، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و 797 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و 923 عاملاً، وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 37 الفاً و 876 عاملاً.

وأكدت "الوزارة" أن المديريات و مكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشأت ،وتجرى عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..وعملياً أيضا وفي ذات السياق،شهد وزير القوى العاملة بالديوان العام للوزارة "انترفيو" بين ممثل عن سلسلة مطاعم امريكانا ،وعدد من ذوي الهمم الراغبين في العمل في تلك المطاعم بالقاهرة ،وأعلن مسؤول سلسلة المطاعم عن توفير 150 فرصة على مهنة عضو فريق سيتم تسليم عقودهم خلال الأسبوع المقبل.

"التحول الرقمي"

وخلال الأسبوع أيضا ناقش "الوزير شحاتة" بديوان عام "الوزارة" مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،مجموعة من الملفات المشتركة فيما يخص توجه "الوزارة "نحو "التحول الرقمي".

واستمع “شحاتة” إلى نائب وزير الاتصالات بشأن توحيد المنصات الرقمية ،والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الملفات المشتركة، حيث أكد على أن العمل خلال الفترة المقبلة سوف يكون في اتجاه منصات عامة للعمالة بشكل عام،والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص،وتوافقت الآراء على ضرورة عضوية وزارة القوى العاملة في "منصة الحماية " الجاري إنشاءها.

مكانة المرأة

ونظراً للإهتمام الذي توليه الدولة للمرأة المصرية خاصة العاملة، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتساندها لتحقيق ما تصبو إليه حتي أصبحت محط انظار وتقدير العالم اجمع لما تحظي به من دعم ورعاية.

وقال "شحاتة": "نسير بعزيمة وثبات و بإرادة لا تعرف المستحيل نحو الاستمرار في رسم الأولويات في المرحلة المقبلة علي تحقيق المساواة بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا ،والاستمرار في العمل نحو تمكين النساء بما يسهم في إيجاد قيادات جديدة لها الحضور الفاعل في ميادين العمل والإنتاج بحلول 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاحتفالية التى نظمتها الوزارة ،بمناسبة اليوم العالمى للمرأة لعام 2023، والتي تخللتها مناقشات ومحاضرات تثقيفية لإلقاء الضوء على شخصيات بارزة من النساء اللاتى أثرن في البشرية على مر العصور، واهمية دورهن وتأثيرهن في المجتمع ، واستعراض التحديات التي تواجه المرأة العاملة.

حقوق المهاجرين

ويرصد "الإنفوجراف" أيضا، تأكيد وزارة القوى العاملة حرصها على تعزيز مبادئ وأساسيات هجرة العمالة المنتظمة ذات المنفعة المتبادلة والتنقل لبلدان شمال أفريقيا،وتعظيم فوائد هجرة اليد العاملة لدول المنشأ والمقصد، للعمال المهاجرين وأسرهم.

وأكدت الوزارة، أنها نظمت هذا الأسبوع، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري بالقاهرة، ورشة تدريبية عنوانها:"تطوير إتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها"، بهدف تعزيز دور إتفاقيات العمل الثنائية، وحقوق العمال المهاجرين وحمايتهم، وذلك في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا " "THAMM"،والذي يجرى تنفيذه مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

مستحقات الأردن

كما واصلت مكاتب التمثيل العمالي في الخارج رعاية وحماية المصريين، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 117 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 173 عاملاً مصرياً لدى " المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة .