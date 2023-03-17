الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأمم المتحدة وصفته بالمقلق.. معلومات عن مشروع قانون اللجوء البريطاني

مشروع قانون اللجوء
مشروع قانون اللجوء البريطاني

عرض برنامج “10 داونينج ستريت”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”،  تقرير عن مشروع قانون اللجوء البريطاني.

وأوضح التقرير بعض المعلومات عن قانون اللجوء البريطاني، حيث تصف الأمم المتحدة مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه مقلق للغاية وينتهك القانون الدولي. 

وبحسب وكالة اللاجئين، فإن قانون اللجوء المقترح من شأنه أن يمنع حتى أولئك الذين لديهم طلبات مقنعة. 

وأشارت ممثلة مفوضية اللاجئين في بريطانيا، إلى أن الإجراء سينتهك القانون الدولي.

ويقول سوناك بأنه مستعد للنضال من أجل تطبيق القانون والتغلب على أي تحديات قانونية. 

وأوضح حزب العمال البريطاني، أن قانون الهجرة الجديد وخطط حكومة المحافظين تهدد بزيادة الفوضى سوءًا.

كما تعتبر بريطانيا إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1951م.

وتعتبر اتفاقية اللاجئين معاهدة متعددة الأطراف تحدد من هو المؤهل كلاجئ والتزامات الدول لحمايته.

كما بين التقرير، أن هناك انتقادات بسبب سعي الحكومة البريطانية إلى الانسحاب من المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان.


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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