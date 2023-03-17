الرئيس السيسى: عظيم امتنانى للشعب المصرى على ما قدموه من تضحيات

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عهده مع الشعب المصري على بذل مزيد من العمل والبناء، قائلًا: "عازمون على مواجهة الأزمات، ونعمل على توفير كل السبل أمام شبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحهم، متسلحين في ذلك بالاستعانة بالله والإيمان بقدرة أبنائه على تحقيق أحلام هذا الوطن الذي لم ولن تسقط بالتقادم".

وأضاف، خلال كلمته خلال احتفالية مبادرة "كتف في كتف": "أعبر عن عظيم امتناني لشعب مصر العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم مطمئنين بما تم إنجازه لنثبت للعالم قدرتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل".

وتابع: "حاولوا أوي في الشهور اللي فاتت إنهم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، واللي إنتوا شوفتوه النهارده رد طبيعي".