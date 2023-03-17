وسط هتافات بنحبك يا ريس.. الرئيس السيسى: أعتز بوجودى وسط أبناء الوطن

ردد المشاركون خلال احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، هتافات "بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على الهتافات، قائلًا: "أقف إليكم اليوم متحدثًا في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر".

وتابع: "أعتز بوجودي وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصري العظيم.. هو محدش بيحب أهله ولا إيه؟ ما هو مصر دي أهلي يعني والله".

وأردف: "اليوم انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لطالما كان المصريون فيه القدوة والمثل والملهم وخصوصًا في أوقات الأزمات والشدائد".