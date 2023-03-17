الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وسط هتافات بنحبك يا ريس.. الرئيس السيسى: أعتز بوجودى وسط أبناء الوطن

وسط هتافات بنحبك
وسط هتافات بنحبك يا ريس

ردد المشاركون خلال احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، هتافات "بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على الهتافات، قائلًا: "أقف إليكم اليوم متحدثًا في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر".

وتابع: "أعتز بوجودي وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصري العظيم.. هو محدش بيحب أهله ولا إيه؟ ما هو مصر دي أهلي يعني والله".

وأردف: "اليوم انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لطالما كان المصريون فيه القدوة والمثل والملهم وخصوصًا في أوقات الأزمات والشدائد".

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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