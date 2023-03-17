الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر انقلاب «ميكروباص» بصحراوي المنيا

انقلاب «ميكروباص»
انقلاب «ميكروباص»

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين إثر انقلاب “ميكروباص” بطريق الصعيد الزراعي جنوب المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة مكروباص رقم “5649 ن ف د” بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم، بمركز ابو قرقاص جنوب المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي.

وتسبب الحادث في مصرع 6 أشخاص هم كل من ربيع عبد السلام محمد، 62 سنة، ملوي ، و 5 آخرين مجهولين .

فيما أصيب 6 آخرين وهم "ماري حشمت صادق، 42 سنة، موظفة"، “داوود زكريا كراس 22 سنة، المنيا”، محمد عيسي بقرية علي، 17 سنة"، “نورا عامر فؤاد ، 42 سنة”، “سامية جمال ضاحي، 35 سنة”، “محمود ربيع عبد السلام، 36 سنة”.

وتم نقل المصابين والضحايا لمستشفي ابوقرقاص والمنيا والتحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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