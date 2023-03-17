الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: «كتف فى كتف» رسخت المعنى الحقيقي للمشاركة المجتمعية

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مبادرة “كتف فى كتف” غيرت مفهوم العمل الأهلي فى مصر والعالم، لأنها الأضخم من نوعها، ورسخت المعنى الشامل والحقيقي لمفهوم المشاركة المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجتمع المدني والأهلي شريك أساسي فى مواجهة الأزمات العالمية الطارئة، موضحا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم منظومة جيدة لدعم المواطنين والفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على مستوى الجمهورية.

وأشار السادات إلى قاعدة البيانات التي يمتلكها التحالف الوطني بجميع مواطنى مصر من محدودي الدخل والأكثر احتياجا، مؤكدا انها تسهم فى وصول الدعم والمساعدات لمستحقيها.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مبادرة “ كتف فى كتف” التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأكبر حدث خيري  في مصر اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 80 ألف من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛  والتي تستهدف توزيع أكثر 4 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي النائب كريم طلعت السادات حزب مستقبل وطن دعم المواطنين مواجهة الأزمات العالمية

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