«كتف فى كتف».. مسئول بجمعية الأورمان للرئيس السيسى: مصر هتفضل بخير

قال أيمن حسين، من إدارة جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان، تستكمل عملية تعبئة الكراتين لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الجمعية بدأت من أكثر من شهرين.

وأضاف حسين، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف، أن انضمام الأورمان للتحالف الوطني من سنة، كان فرصة لجعل موقفهم على الأرض أقوى، ومشاركة البيانات وفرت فرصة أكبر للوصول لأكبر قدر للمستحقين.

ولفت إلى أنه من المتوقع استكمال التوزيع بنهاية الثلث الثاني من رمضان، مؤكدًا أن مبادرة كتف في كتف جاءت في توقيت الكل محتاجه.

وختم: "ربنا حاطط الخير في مصر، مصر بخير وهتفضل بخير".

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.