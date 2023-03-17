اعرف جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 من نتائج البحث الأكثر شيوعاً، عبر محرك "جوجل" العالمي خلال الساعات القليلة الماضية مع بدء الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من جولات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا 2023 والتي افتتحها فريقي المريخ السوداني والترجي التونسي باللقاء الذي جمعهم ظهر اليوم، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فيما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي القطن الكاميروني ضمن جدول مباريات دوري ابطال افريقيا 2023 وتستمر مباريات الجولة الحالية حتى غدا السبت.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 كامل

شباب بلوزداد الجزائري والزمالك

ويخوض نادي الزمالك مباراته أمام فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الحالية من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والثامنة بتوقيت الجزائر، وتونس والمغرب، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء استاذ 5 جويلية 1962 بالجزائر.

فيتا كلوب والوداد الرياضي المغربي

وتستأنف مباريات الجولة الحالية من دور المجموعات غدا السبت باللقاء المرتقب بين فريقي فيتا كلوب الكونغولي، والوداد الرياضي المغربي في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت المغرب، وتونس، والجزائر، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال السوداني وصن داونز

و في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، تنطلق مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي على استاد الهلال في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

نادي فايبرز الأوغندي والرجاء المغربي

وتنطلق المباراة بين فريقي فايبرز الأوغندي و الرجاء الرياضي المغربي غدا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والخامسة بتوقيت المغرب، والجزائر، وتونس، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

سيمبا التنزاني و حوريا كوناكري

ويواجه فريق نادي سيمبا التنزاني نظيره نادي حوريا كوناكري في تمام الساعة السادسة مساء غداً السبت بتوقيت القاهرة.

شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي

ويخوض كل من فريقي شبيبة القبائل الجزائري وبترو اتلتيكو الأنغولي آخر مواجهات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا مساء غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.