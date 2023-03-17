الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. حنان مطاوع تقترب على الانتهاء من تصوير «سره الباتع»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "سره الباتع" على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023 المقبل.

ويكثف المخرج خالد يوسف ساعات تصوير العمل خلال الفترة الحالية سعيًا منه لإنهاء كافة المشاهد قبل حلول الشهر الكريم، ويتفرغ بعد ذلك لمونتاج الحلقات الأخيرة، بعدما انتهى خلال الفترة الماضية من مونتاج الحلقات الأولى من العمل وتسليمها للقناة العارضة.

مسلسل "سره الباتع" عن رواية الأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانون الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

الكريم الكويتى الفترة الماضي الفنانة حنان مطاوع الفترة الحالية الشهر الكريم هايدي سليم هالة صدقي

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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