الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسى

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

رحبت أوكرانيا بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية بحق بوتين ما هي إلا البداية، وفق بيان الرئاسة الأوكرانية. 
 

وقال وزير خارجية أوكرانيا في بيان له: نرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. 

وكانت قد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمته بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا بحسب وكالة “رويترز”..

 

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وأحبطت محاولة إدارة “بايدن” إرسال معلومات عن جرائم الحرب في أوكرانيا بسبب مخاوف من إمكانية محاكمة المواطنين الأمريكيين.

وأعلنت الوكالة خلال الفترة الماضية أن المحكمة الجنائية الدولية ستعلن قريبًا عن مذكرات توقيف بحق مسؤولين روس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف يجب أن يشعر الأمريكيون الذين يدعمون العدالة والمساءلة بالإحباط عندما يعلمون أنه في أوائل مارس ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع تمنع مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يمكن أن يعوق قدرة المحكمة على مقاضاة الروس على جرائم الحرب.

وكان قد أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك، أن ألمانيا جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الأفعال.

وقال فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، "في هذه الفترة، نركّز على بوتشا وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا".

ولفت إلى أن معظم الأدلّة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين.

وأوضح أن الهدف هو "التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية"، موضحا أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في مارس 2022.

روسيا أوكرانيا الاعتقال الدولية الرئاسة الاوكرانية

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وائل لطفي

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