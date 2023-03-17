إصابة طالبة بحروق إثر اشتعال النيران فى منزلها بكرداسة

أصيب طالبة بحروق متفرقة في انحاء الجسد إثر اشتعال النيران في مسكنها بسبب ماس كهربائي، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حريق في منطقة الصفطاوي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران في الشقة بالكامل وإصابة طالبة 14 سنة مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى كانت متواجدة بمفردها في الشقة.

وبسؤال مالك الشقة، أفاد بأن حفيدته كانت متواجدة بمفردها وأصيبت خلال اشتعال الشقة بحروق، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ونقل المصابة إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.