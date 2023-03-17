حبس السائق المتهم بسرقة حقائب السيدات بالمرج

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهم بسرقة حقائب السيدات بالمرج أثناء توصيلهن، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ من إحدى السيدات لقسم شرطة المرج بسرقة حقيبتها بالمنطقة، وسرقة مبلغ مالي منها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم سائق بإحدى شركات النقل الخاص، وقام بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة مبلغ مالي بداخلها وبعض الأوراق، حيث تركتها السيدة سهوا بالسيارة قيادته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة، وإنفاقه جزءًا من المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.