الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 متهمين بالاتجار فى المخدرات بكفرالشيخ

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة بحبس 8 متهمين بعد القبض عليهم وبحوزتهم شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفرالشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إخطارا يفيد بالقبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية، أثناء تواجده بسيدي سالم، وبالتفتيش عثر بحوزتهم على عدد 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتم القبض على عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما في سيدي سالم بكفرالشيخ، وعثر بحوزتهما على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما تم ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة في منطقة الضبعة، وبالتفتيش عثر بحوزته على 132 طربة مخدر الحشيش وزنت 13.200 كيلوجرام، و1000 قرص مخدر لعقار تامول، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، كما ألقي القبض على 4 عناصر إجرامية يحملون جنسية إحدى الدول، خلال تواجدهم في محل سكنهم في الجناين، وعثر بحوزتهم على 6 آلاف قرص مخدر لعقار كبتاجون، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 هواتف محمولة.

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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