الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رضيع بجوار جثة رجل.. تحريات مكثفة لكشف غموض واقعة طريق الضبعة

جثة
جثة

يكثف ضباط مباحث بمركز وادى النطرون في محافظة البحيرة، جهودهم لكشف غموض العثور على رضيع وجثة لرجل مجهول الهوية في الأربعين من عمره.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بالعثور على طفل رضيع بجوار جثة على طريق محور الضبعة بدائرة قسم الشرطة.

تبين من الانتقال أن الجثة لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر، وبها عدة إصابات بالوجه وتبين عدم وجود أي بيانات تدل على هويته، وتبين وجود طفل يبلغ من العمر سنة بجانب جثة المجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة والطفل إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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