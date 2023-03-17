لقطات بارزة من احتفالية «كتف فى كتف» باستاد القاهرة

حصل موقع «الدستور» على مقطع فيديو يرصد احتفالات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإطلاق مبادرة «كتف في كتف»، في استاد القاهرة الدولي، والتي تهدف لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

وشهدت احتفالية مبادرة «كتف في كتف» في استاد القاهرة الدولي، حضورًا جماهيريًا كثيفًا من آلاف المتطوعين المشاركين في المبادرة.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، احتفالية للمتطوعين في مبادرة «كتف في كتف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالًا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.