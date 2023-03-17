الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لقطات بارزة من احتفالية «كتف فى كتف» باستاد القاهرة

احتفالية «كتف في
احتفالية «كتف في كتف» باستاد القاهرة

حصل موقع «الدستور» على مقطع فيديو يرصد احتفالات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإطلاق مبادرة «كتف في كتف»، في استاد القاهرة الدولي، والتي تهدف لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

وشهدت احتفالية مبادرة «كتف في كتف» في استاد القاهرة الدولي، حضورًا جماهيريًا كثيفًا من آلاف المتطوعين المشاركين في المبادرة.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، احتفالية للمتطوعين في مبادرة «كتف في كتف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالًا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مواد متعلقة

وزير الرياضة ضيف الحلقة النهائية من برنامج «الدوم»

لجنة تحكيم «الدوم» لكريم الخولي: موهبتك تحرك القلب

الشركة المتحدة تتعهد بدعم الفائزين فى «الدوم» 2023

ياسر جلال: دور داليا مصطفى في «علاقة مشروعة» مولد جديد

ياسر جلال: مسلسل «علاقة مشروعة» تجربة جديدة والبناء الدرامى كله مفاجآت

بطلة مصر بمسابقة «مستر أولمبيا»: حققت ذهبية منذ أول مشاركة

ياسر جلال: الفن مش حرام إنما رسالة قوية.. وبلاش تجريح ودبح فى الفنانين

شيخ الصحفيين العرب لـ أحمد فايق : الرئيس السيسى يحاول إصلاح ما أفسده الدهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة جديدة.. صدمة لجهاز الزمالك قبل ساعات من مباراة شباب بلوزداد

أفشة أساسيًا.. تشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

سلامة ينفى أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من «المركزى اللبنانى» لحساباته

«قالوا إيه».. نشيد الصاعقة يشعل مدرجات استاد القاهرة احتفالًا بـ«كتف فى كتف»

يعرض فى أواخر رمضان.. طرح البوستر الدعائى لمسلسل «حرب» لـ أحمد السقا ومحمد فراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي