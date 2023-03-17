لا إصابات إثر حريق مخزن خردة بالصف

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمخزن خردة بمنطقة الشوبك الشرقي بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بمخزن خردة بمنطقة الشوبك الشرقي بمنطقة الصف.

وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة لموقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتجري الآن عمليات التبريد.