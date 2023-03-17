الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لا إصابات إثر حريق مخزن خردة بالصف

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على  حريق اندلع بمخزن خردة بمنطقة الشوبك الشرقي بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بمخزن خردة بمنطقة الشوبك الشرقي بمنطقة الصف.

وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة لموقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتجري الآن عمليات التبريد.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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