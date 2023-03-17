4 مصابين إثر حادث تصادم بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي

أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي عند قرية شطب بمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

وتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة “توك توك” بدون لوحات بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة تحمل رقم (6475 - ي ل د)، ومركبة "توك توك" بدون لوحات.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "محمد. ح. م" 18 عامًا، و شقيقه "أحمد" 7 سنوات، و"بسملة. أ. م"، مقيمين قرية شطب و"أحمد. ص. م " 28 عامًا صيدلي، مقيم قرية المطيعة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.