تواجد رونالدو.. قائمة البرتغال لمواجهة ليختنشتاين ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ البرتغال، قائمة “ برازيل أوروبا” لمواجهة ليختنشتاين ولوكسمبورج، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”.

ويلعب منتخب البرتغال على أرضه أمام ليختنشتاين يوم 23 مارس، على أن يحل ضيفًا على لوكسمبورج يوم 26 من الشهر ذاته.

وتواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في قائمة منتخب البرتغال، والتي ضمت 26 لاعبًا، إضافة لـ برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجواو كانسيلو ظهير بايرن ميونخ

وكانت تكهنات قد أُثيرت حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي، على يد منتخب المغرب.

قائمة البرتغال

وجاءت قائمة البرتغال كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو البرتغالي) - خوسيه سا ( ولفرهامبتون الإنجليزي) - روي باتريسيو ( روما الإيطالي)

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا ( بنفيكا البرتغالي) - دانيلو بيريرا ( باريس سان جيرمان الفرنسي) - ديوجو لييت ( يونيون برلين الألماني) - جونزالو إيناسيو ( سبورتينج لشبونة البرتغالي) - جواو كانسيلو ( بايرن ميونخ الألماني) - ديوجو دالوت ( مانشستر يونايتد الإنجليزي) - بيبي ( بورتو البرتغالي ) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - رافاييل جيريرو ( بورسيا دورتموند الألماني) - روبين دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

خط الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - جواو بالينها (فولهام الإنجليزي) - جواو ماريو (بنفيكا البرتغالي) - ماتيوس نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) - أوتافيو (بورتو البرتغالي) - روبين نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) - فيتينا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي الإنجليزي)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) - ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) - جونكالو راموس (بنفيكا البرتغالي) - جواو فيليكس (تشيلسي الإنجليزي) - رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)