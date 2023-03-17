الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تواجد رونالدو.. قائمة البرتغال لمواجهة ليختنشتاين ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ البرتغال، قائمة “ برازيل أوروبا” لمواجهة ليختنشتاين ولوكسمبورج، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”.

ويلعب منتخب البرتغال على أرضه أمام ليختنشتاين يوم 23 مارس، على أن يحل ضيفًا على لوكسمبورج يوم 26 من الشهر ذاته.

وتواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في قائمة منتخب البرتغال، والتي ضمت 26 لاعبًا، إضافة لـ برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجواو كانسيلو ظهير بايرن ميونخ

وكانت تكهنات قد أُثيرت حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي، على يد منتخب المغرب.

قائمة البرتغال

وجاءت قائمة البرتغال كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو البرتغالي) - خوسيه سا ( ولفرهامبتون الإنجليزي) - روي باتريسيو ( روما الإيطالي)

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا ( بنفيكا البرتغالي) - دانيلو بيريرا ( باريس سان جيرمان الفرنسي) - ديوجو لييت ( يونيون برلين الألماني) - جونزالو إيناسيو ( سبورتينج لشبونة البرتغالي) - جواو كانسيلو ( بايرن ميونخ الألماني) - ديوجو دالوت ( مانشستر يونايتد الإنجليزي) - بيبي ( بورتو البرتغالي ) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - رافاييل جيريرو ( بورسيا دورتموند الألماني) - روبين دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

خط الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - جواو بالينها (فولهام الإنجليزي) - جواو ماريو (بنفيكا البرتغالي) - ماتيوس نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) - أوتافيو (بورتو البرتغالي) - روبين نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) - فيتينا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي الإنجليزي)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) - ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) - جونكالو راموس (بنفيكا البرتغالي) - جواو فيليكس (تشيلسي الإنجليزي) - رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)

قائمة البرتغال روبرتو مارتينيز يورو 2024 البرتغال كريستيانو رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة جديدة.. صدمة لجهاز الزمالك قبل ساعات من مباراة شباب بلوزداد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

سلامة ينفى أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من «المركزى اللبنانى» لحساباته

يعرض فى أواخر رمضان.. طرح البوستر الدعائى لمسلسل «حرب» لـ أحمد السقا ومحمد فراج

«قالوا إيه».. نشيد الصاعقة يشعل مدرجات استاد القاهرة احتفالًا بـ«كتف فى كتف»

أفشة أساسيًا.. تشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي