أدعية مستجابة في آخر جمعة من شعبان 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.

ويبحث الكثير من المسلمين عن أدعية مستجابة في آخر جمعة من شعبان 2023 اغتنام الفرصة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والصلاة في هذا اليوم العظيم.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المسلمين بالبحث عن أدعية مستجابة في آخر جمعة من شعبان 2023، يرصد لكم موقعنا «الدستور» في السطور التالية مع حلول شهر رمضان الكريم أبرز الأدعية المستجابة في آخر جمعة من شعبان 2023.

أدعية مستجابة في آخر جمعة من شعبان 2023

1 - اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره.

2 - اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، وارزقنا البركة وسعة الرزق، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

3 - اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه".

4 - يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا.

5 - اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك اللهمّ صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار فاسترزق طالبِي رزقك، واستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وأُفتَن بذمّ من منعني، وأنت من وراء ذلك كلّه وليّ الإعطاء والمنع، إنّك على‏ كلّ شيء قدير.

6 - اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت أهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة.