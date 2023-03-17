جامعة المنوفية تطلق قافلة طبية موسعة إلى شمال سيناء

نظمت جامعة المنوفية، قافلة طبية موسعة إلى قرى العريش والشيخ زويد وبئر عبد بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد القاصد، أن الجامعة تسعى دومًا إلى إطلاق قوافلها الطبية المتكاملة الموسعة للأماكن الأكثر احتياجًا للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة النائية منها، وذلك تحقيقًا لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبدأت القافلة الطبية أعمالها بالعريش حيث ضمت القافلة ٢٥ طبيبًا من كوادر جامعة المنوفية الطبية ذات الكفاءات العالية والخبرات العلمية في العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية.

ووقّع الفريق الكشف على ما يقرب من ٦٨٥ حالة مرضية، وعمل نظارات طبية لـ ٨٣ حالة، وإجراء عمليات جراحية لـ ١٨ حالة، هذا بالإضافة إلى التحاليل وصرف الأدوية بالمجان على جميع الحالات.

وأشرف على القافلة، الدكتور فريد وجدي، وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على قوافل الجامعة، والدكتور عبدالرحمن السباعي، عميد كلية الطب والدكتور هيثم ميمون، عميد صيدلة المنوفية الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا، ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء.