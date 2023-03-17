الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تشكر اتحاد الصناعات لتبرعه بـ20 ألفًا و400 كرتونة سلع غذائية

حياة كريمة
حياة كريمة

تقدمت مؤسسة «حياة كريمة» بالشكر لاتحاد الصناعات لتبرعه بـ20 ألفًا و400 كرتونة سلع غذائية، بجانب 34 ألفًا و951 كوبون سلع غذائية تُصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة، في إطار مبادرة «كتف في كتف» لتوزيعها في شهر رمضان المبارك.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، عن انطلاق احتفالية «كتف في كتف» الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في استاد القاهرة الدولي؛ احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

مبادرة حياة كريمة الرئاسية حياة كريمه مؤسسة مبادرة حياة كريمة اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الصناعات المصرية

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