جبروت امراة.. طبيب يستغيث بمحكمة الاسرة: «مراتي بتضربني» 

شهدت محكمة الاسرة بالتجمع الخامس، فصلا جديدا نادر الحدوث في النزاعات الأسرية، خيث وقف زوج باكيا أمام قاضي المحكمة يطالبه بحقه الذي انتزعته منه زوحته صارخا: ""مراتي بتضربني قدام ولادي"

مشهد الطبيب البيطري الغريب أثار تعاطف رواد المحكمة، حيث وقف أمام منصة المحكمة يروي تفاصيل مأساته مع زوجته قائلا: "كن منصفا يا سيدي القاضي" وسرد تفاصيل معرفته بزوجته قبل 12 عاما عندما كان طالبا بالكلية وهي طالبة بكلية الاداب، لتجمعهما قصة حب قوية كللت بالزواج وإنجاب 3 أطفال.

وقال الطبيب في الدعوى التي حملت رقم 8744 بمحكمة أسرة التجمع الخامس، إنه كان ينعم مع زوجته بحياة هادئة مستقرة حتى تدخل أشقاء زوجته في حياتهما واقترحا عليه بناء شقة على أرض شقيقها حتى تكون ملك لهما وبالفعل استجاب لهم وانفق 700 الف جنيه على بناء وتشطيب الشقة واقام فيها رفقة زوجته واطفاله حتى اقترح عليه اشقاء الزوجة كتابة الشقة باسمها ونظرا لحبه لها وعدم شكه في الامر سجل عقد الشقة باسم زوجته.

يصمت الزوج الطبيب للحظات ويتذكر ما حدث معه بعد استلام زوجته عقد الشقة الموقع باسمها حيث تحولت حياته بعدها لجحيم قال ان زوجته اصبحت شخصا اخر كانت تفتعل معه المشكلات في كل وقت وتسرع مستنجدة باشقائها الذين يحضرون ويتعدون عليه بالضرب حتى ان زوجته نفسها كانت اضربه امام اطفاله الصغار لدرجة انه كان يصاب بغيبوبة سكر نتيجة ضربه وحالته النفسية السيئة.

وعندما ساء الحال واستحالت المعيشة بينهما فوجئ الزوج بزوجته ترفع ضده دعوى طلاق للضرر ما دفعه للوقوف امام المحكمة ليروي مأساته ويقدم كافة التقارير الطبية والمحاضر التي نثبت تعدي زوجته واسرتها عليه بالضرب.

انتهت الجلسة بقرار المحكمة برفض دعوى الزوجة وعدم تطليقها.