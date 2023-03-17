بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقا ولن ننحاز لأي طرف

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في إسرائيل إن أي إصلاحات كبيرة تتطلب "توافقا"، وذلك في الوقت الذي يتعرض مشروع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتعديل النظام القضائي للحد من صلاحيات المحكمة العليا لاحتجاجات كبيرة.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس في ساعة متأخرة، الخميس، قال بلينكن إنه فيما لن تنحاز الولايات المتحدة إلى أي طرف بشأن تفاصيل المقترحات في ديموقراطية إسرائيل النابضة جدا، فإن التوصل إلى توافق هو أفضل سبيل للمضي قدما.