وزير الاتصالات: دعم الشركات الناشئة لتعزيز قدرتها التنافسية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال؛ مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت شركات ناشئة تمثل ٧٥% من اقتصاديات الدول المتقدمة؛ كما أن القاعدة العريضة من هذه الشركات تعد بمثابة العمود الفقرى لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة؛ لافتًَا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الشركات الناشئة لتعزيز قدرتها على تقديم قيمة مضافة وتحقيق قدرة تنافسية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت، خلال افتتاح فعاليات النسخة العاشرة من قمة رايز أب 2023 RiseUp Summit بالمتحف المصرى الكبير والتى تعد أكبر حدث يتم تنظيمه فى مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعبدالحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "رايز اب".

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، في كلمته جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار خطة الحكومة لدعم الشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور متوازية؛ حيث يعني المحور الأول بإتاحة التدريب للشركات الناشئة واحتضانها وتقديم مختلف سبل التدريب لأصحاب الشركة بدءًا من العصف الفكري لإنتاج فكرة تكون نواة للمنتج مرورًا بسلسلة القيمة التي يتم من خلالها دعم رواد الأعمال حتى الوصول إلى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكبار القيادات بها على مختلف مهارات الإدارة وتدريبهم على التقنيات التى تدعم الحلول التى توفرها الشركة؛ مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لدعم ريادة الأعمال؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز فى العام الماضى، ويتم العمل حاليا على إنشاء 17 مركزًا جديدًا؛ مضيفًا أنه يتم إنشاء المراكز داخل الحرم الجامعى أو بالقرب منها للتيسير على الشباب فى الوصول إليها كما تم التعاقد مع شركتين عالميتين فى مجال إدارة الحاضنات لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية القاهرة، ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، كما تم الاتفاق مع الشركتين على تدريب 120 شخصًا على إدارة الحاضنات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن المحور الثاني يتمثل في التدريب وتنمية الموارد البشرية المدربة على المهارات التقنية في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تتطلبها الشركات الناشئة؛ موضحًا أن التدريب التقنى يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم توفير مبادرات وبرامج تدريبية مختلفة موجهة لعدد ضخم من الشباب من مختلف التخصصات الأكاديمية لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تقوم الوزارة حاليًا بتصميم منصة تدريب تتضمن مسارات مهنية متعددة وتتحمل الوزارة كلفة كل الدورات التدريبية بالكامل.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن المحور الثالث يعني بالإطار التشريعي والإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة والتوسع أو تغيير نشاطها، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بجعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس الشركات بسهولة، موضحا أنه يتم العمل حاليا على تنظيم كيفية تأسيس الشركات الافتراضية بدون مقر؛ كما يتم العمل على تنظيم كيفية انشاء شركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية وتقنية التوقيع الإلكترونى لتأسيس الشركات بالإخطار.

الجدير بالذكر أن قمة رايز أب RiseUp Summit هذا العام تضم أكثر من ٣٠٠ متحدث وخبير من جميع أنحاء العالم ويشارك بها رواد الأعمال من 60 دولة حول العالم. وتناقش القمة 6 موضوعات رئيسية وهي: العواصم الذكية والتكنولوجيا والمجتمع، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والاستدامة، كما ستناقش محور "10سنوات" تطور الصناعات ونجاح الشركات الناشئة التى استمرت 10 سنوات. وعلى هامش القمة سيتم تنظيم معرض للشركات الناشئة الأكثر نجاحًا وتأثيرا فى الشرق الأوسط، كذلك سيتم عقد أكثر من 60 ورشة عمل تتعلق بمستقبل الشركات الناشئة ومنها: كيفية نجاح واستدامة الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الموائد المستديرة والأنشطة المختلفة يقدمها متحدثين وخبراء وممثلى شركات عالمية.

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