مصدر باتحاد الكرة لـ«الدستور»: سببان لتأجيل إعلان عقوبة كهربا

تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة عن سبب تأجيل إعلان عقوبة محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن تصرفه في مباراة القمة أمام الزمالك، بمشاركة جماهير الأهلي في الهجوم على الزمالك.

كانت لجنة الانضابط برئاسة المستشار عزت خميس، قد استقرت على معاقبة محمود كهربا، وتم تسليم العقوبة لمجلس إدارة اتحاد الكرة للإعلان عنها لوسائل الإعلام، إلا أن اتحاد الكرة رفض الإعلان عن العقوبة في الوقت الحالي.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك سببين لتأجيل إعلان عقوبة كهربا، الأول، أن معظم أعضاء لجنة التظلمات تقدموا باستقالتهم، وإذا تم الإعلان عن العقوبة من لجنة الانضباط لن يستطيع الأهلي تقديم تظلم على عقوبة كهربا، حيث إن اللائحة تعطي الحق لأي ناد التظلم على أي عقوبة خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العقوبة، وبالتالي فضل اتحاد الكرة عدم إعلان العقوبة لحين تشكيل لجنة التظلمات.

وواصل المصدر أن السبب الثاني هو أن الأهلى اعترض على إعلان عقوبة كهربا وعدم الإعلان عن نتيجة الشكوى التي قدمها ضد رئيس نادي الزمالك، رغم أن شكوى الزمالك ضد كهربا تم تقديمها بعد شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك.

وترددت أنباء داخل اتحاد الكرة أن العقوبة التي جرى توقيعها على كهربا بين 6 و8 مباريات، مع توقيع عقوبة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.