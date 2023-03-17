أليو ديانج في قائمة مالي استعدادا لمواجهتي جامبيا بتصفيات أمم إفريقيا

أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراتي جامبيا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، العديد من النجوم البارزين، في مقدمتهم سيكو كويتا، مهاجم سالزبورج النمساوي، وموسى دجيبينو، مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي، وأمادو حيدرا، لاعب وسط لايبزيج الألماني.

كما شهدت القائمة، استدعاء أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي.

وسيستقبل منتخب مالي، نظيره الجامبي، يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري، على ملعب (26 مارس) بالعاصمة باماكو، في الجولة الثالثة، قبل أن يستضيف الأخير، مواجهة الجولة الرابعة، يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر.

ويتواجد منتخب مالي، ضمن المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم أيضًا كل من الكونغو وجنوب السودان.

ويحتل منتخب مالي، صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا الكونغو وجامبيا، في المركزين الثاني والثالث (على الترتيب)، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان، الترتيب دون نقاط.

وجاءت قائمة المنتخب المالي لمواجهتي جامبيا على النحو التالي:

ويتواجد منتخب مالي، ضمن المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم أيضًا كل من الكونغو وجنوب السودان.

ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا الكونغو وجامبيا، في المركزين الثاني والثالث (على الترتيب)، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان، الترتيب دون نقاط.